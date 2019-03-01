В Брянске на Красноармейской распространяется зловонный запах
Очередная достопримечательность со зловонным ароматом появилась в областном центре на улице Красноармейской, фото уже в сети.
Речь идет о свалке бытовых отходов, которая расположилась прямо у детского садика.
«Опять свалка на Красноармейской возле детского сада. Вроде только убрали», - поделился Валерий Чечетко.
Местная жительница Людмила Кузовина говорит, складывается ощущение, что люди не знают, что такое урна.
От горы мусора распространяется неприятный запах, с потеплением, уверены брянцы, начнет распространяться инфекция.
«Ну а кто бросает? Дайте подумать, конечно, мэрия города! Нет? Аааа, точно депутаты Госдумы! Что? Опять мимо? Вот- вот! Знаю, это Путин с Медведевым, приехали бросили. Да-да, так и было. Выбрали место, где нет бака, и давай бросать, ходить по квартирам, насильно отбирать мусор и бросать не в урну», - решила поерничать Анна Евдокимова.
«Вот неожиданное предложение, а если на это место поставить мусорные баки?» - написал пользователь Sergey.
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