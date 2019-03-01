В Сельцовской центральной больнице произошел скандал

Участкового врача-терапевта городской больницы Сельцо привлекли к дисциплинарной ответственности, причина – он нарушил закон о обеспечении лекарствами социально незащищенных граждан.

Как выяснил прокурор, в течение 2018 года пенсионерке, которая проживает в доме-интернате малой вместимости для пожилых людей и является инвалидом второй группы, участковый врач не выписывал необходимые лекарства, хотя они были в наличии.

По утверждению прокуратуры, это говорит о нарушении прав инвалида второй группы и ненадлежащем выполнении своих обязанностей терапевтом.

Напомним, 25 января 2019 года случился скандал в Дубровской ЦРБ.