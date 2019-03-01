В Белых Берегах на крыше магазина обнаружены «мины»

Жители поселка Белые Берега выгуливают своих собак прямо на крыше местного магазина, об этом сообщила очевидец.

В качестве подтверждения своих слов свидетель опубликовала фотографию кровли торгового помещения, усеянной собачьими фекалиями. Речь идет о магазине «Пятерочка» на Строителей 7а.

«Скажите, это нормально, когда жители выпускают выгуливать своих собак прямо с балкона на крышу магазина? А потом кто убирать будет?», - поделилась автор поста.

«Ещё бы прям в подъезде выгуливали», - прокомментировала Елизавета Матюхина.

«Убирать не надо, дождик смоет. Вот одна загвоздка, если крыша не течет, то все в порядке, ну а если, то в магазине, наверно, свежий воздух. Хотя это так лирика. А вообще, конечно, обнаглели друзья», - добавил Олег Козуб.