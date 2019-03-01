В Брянске ревизоры проверили автомойки

Сотрудники управления муниципального контроля Брянска в течение минувшей недели обнаружили четыре незаконные автомойки; сейчас в списке 57 нелегальных объектов.

Из 57 автомоек 40% выявили в 2019 году – об этом стало известно 6 марта во время оперативного совещания в городской администрации.

По словам руководителя управления по строительству и развитию территорий Максима Коньшакова, в соответствии с градостроительным зонированием, автомоечные комплексы могут размещаться на территориях, которые определены как промышленная зона, общественно-деловая зона либо как зона транспортной инфраструктуры. В течение последних двух лет служба выдала всего 7 разрешений на организацию автомоек.

Глава администрации Александр Макаров объяснил, городу нужны автомоечные комплексы, но они должны располагаться в утверждённых зонах. Объекты, попавшие в списко незаконных, оборудованы в зоне жилой застройки, как правило, в частном секторе.

«Деятельность таких автомоек наносит существенный вред экологии в целом и жителям соседних домов в частности. Они не оборудованы очистными системами и ощутимо загрязняют окружающую территорию, на что справедливо жалуются жители, вынужденные соседствовать с незаконными автомойками. Наша задача не запретить, а упорядочить эту сферу деятельности, приведя её в соответствие с законодательством», — заявил Макаров.