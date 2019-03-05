В Брянске на площади Ленина может появиться «ловец» автомобилей

Житель Брянска запечатлел на фото канализационный люк, который вот-вот может провалиться под землю вместе с асфальтом прямо в центре города.

Речь идет о проблемном месте на площади Ленина. На снимке видно, что люк находится прямо на перекрестке.

«Вот-вот люк провалится!! Площадь Ленина», – поделился Александр Пильков.

По словам пользователей сети, такие «ловцы» автомобилей сейчас есть во всех районах областного центра.

«У нас все дороги по Брянску вот-вот провалятся», - прокомментировал Андрей Громов.

Александр Беляев посоветовал автору поста обратиться с проблемой в водоканал.

«Оставляете заявку, говорите, что провалился люк. Реагируют вполне нормально», - написал Александр.