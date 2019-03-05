В Радице-Крыловке оборудуют контейнерную площадку

В поселке Радица-Крыловка в ближайшее время будет оборудована контейнерная площадка, об этом стало известно 6 марта во время совещания у губернатора Александра Богомаза на тему вывоза и утилизации мусора.

Вопрос от жителей поселка Радицы-Крыловка «когда будет оборудована площадка» региональному оператору передал председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии Сергей Чесалин.

Ответ был следующий: «Место установки контейнерной площадки определяет администрация Бежицкого района, когда этот вопрос будет решен, в течение недели контейнеры установят».