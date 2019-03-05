В Брянской области создадут рабочую группу по вопросам утилизации ТБО

Рабочая группа, которая будет оперативно решать вопросы на тему утилизации ТБО, в ближайшие дни появится в Брянской области.

Об этом стало известно 6 марта во время совещания у губернатора Александра Богомаза.

В группу войдут чиновники области, руководство АО «Мальцовский портландцемент», ОАО «Чистая планета», Росприроднадзора, Роспотребнадзора, председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Сергей Антошин, председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии Сергей Чесалин, депутаты и представители политических партий.

Также во время совещания Богомаз дал поручение главам муниципальных образований - выделить и оформить земельные участки для строительства мусоросортировочных комплексов.