Брянских женщин с 8 Марта поздравили Пайкин и Антошин

С праздником весны замечательных представительниц прекрасной половины человечества поздравили руководитель Брянского регионального отделения ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин и первый заместитель координатора регионального отделения ЛДПР, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской областной Думы Сергей Антошин, они пожелали дамам любви и улыбок.

В поздравлении Сергей Антошин и Борис Пайкин также желают гармонии, счастья, семеного благополучия и всего самого доброго.

«Тепло и сердечно поздравляем вас с праздником 8 Марта! В этот день, когда все вокруг дышит весной, возрождением и нежностью, нам, мужчинам, особенно приятно говорить вам комплименты. Ведь всеми нашими победами и успехами, мы, в конечном итоге, обязаны вам. Своей красотой и душевной щедростью вы воодушевляете нас на новые свершения, при этом сохраняя для нас тихую гавань домашнего очага, где мы всегда обретаем поддержку в трудную минуту. Спасибо вам, дорогие женщины, за чудо рождения, за любовь и верность, за понимание и силы, которые вы дарите нам на протяжении всего нашего жизненного пути».