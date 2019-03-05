Брянских женщин с 8 Марта поздравили Пайкин и Антошин
С праздником весны замечательных представительниц прекрасной половины человечества поздравили руководитель Брянского регионального отделения ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин и первый заместитель координатора регионального отделения ЛДПР, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской областной Думы Сергей Антошин, они пожелали дамам любви и улыбок.
В поздравлении Сергей Антошин и Борис Пайкин также желают гармонии, счастья, семеного благополучия и всего самого доброго.
«Тепло и сердечно поздравляем вас с праздником 8 Марта! В этот день, когда все вокруг дышит весной, возрождением и нежностью, нам, мужчинам, особенно приятно говорить вам комплименты. Ведь всеми нашими победами и успехами, мы, в конечном итоге, обязаны вам. Своей красотой и душевной щедростью вы воодушевляете нас на новые свершения, при этом сохраняя для нас тихую гавань домашнего очага, где мы всегда обретаем поддержку в трудную минуту. Спасибо вам, дорогие женщины, за чудо рождения, за любовь и верность, за понимание и силы, которые вы дарите нам на протяжении всего нашего жизненного пути».
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