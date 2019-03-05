В Брянске госавтоинспекторы останавливали автомобилисток

С наступающим 8 марта представительниц прекрасного пола поздравили брянские автоинспекторы.

Торжественная церемония проходила на центральной улице областного центра. Полицейские останавливали автомобилисток, вручая им подарки и цветы.

Для привлечения внимания других участников дорожного движения к необходимости безопасного поведения на дороге девушки-водители приняли участие в фотосессии с тематической 3D рамкой, которая призывала к соблюдению правил.

«Многие дамы, следуя сигналу инспектора об остановке, готовились к серьезному официальному диалогу, но, заметив букеты, начинали искренне улыбаться от неожиданного сюрприза и комплиментов», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Кроме автомобилисток, сотрудники полиции с праздником весны поздравили и пассажирок общественного транспорта.