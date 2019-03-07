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В Брянске появилось «царство пластиковых бутылок»

Опубликовано Вчера, 13:24

Остановку около «Полтинника» в Брянске скоро будет не узнать, поскольку она превратится в большую свалку.

Фото мусорки опубликовал в сети местный житель. На нем видно, что территория захламлена окурками, пакетами. По мнению одного из пользователей, это «царство пластиковых бутылок» образовалось не само по себе, его создали нерадивые горожане, которых не волнуют проблемы экологии.

«Для большинства брянского населения - это норма. Мусор и бычки из окон выбрасывают, плюют, оставляют фекалии по углам», - прокомментировал Антон Петров.

«Мусорку поставьте, где мусор собирается, и проблема решена», - порекомендовал один из пользователей.

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