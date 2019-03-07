ЛДПР поздравила более пятидесяти тысяч брянских женщин с 8 Марта
Более полутысячи брянских активистов ЛДПР 8 марта вышли на улицы городов и поселков поздравить представительниц прекрасного пола с праздником весны,
«мимозное» настроение им подарили депутат Госдумы, руководитель Брянского регионального отделения ЛДПР Борис Пайкин и его первый заместитель, депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин.
Около четырех тысяч веточек мимозы вручили в честь праздника женщинам Фокинского района. Беспрецедентная по своим масштабам акция прошла в учебных заведениях, школах, детских садах и предприятиях переработки.
Подарки и хорошее настроение получили также около четырех тысяч жительниц Бежицы: весенние цветы вручали на остановках общественного транспорта, возле рынков, у стен Дворца культуры имени Дмитрия Медведева, в поселке Октябрьский и микрорайоне Отрадное.
Праздничная атмосфера охватила Володарский и Советский районы Брянска, где желтый атрибут весны – пышную мимозу - получили шесть тысяч дам.
В Клинцах координаторы городского и районного отделений ЛДПР Владимир Мефёд и Виктор Соломенник подарили представительницам прекрасной половины человечества более двух с половиной тысяч букетов.
В Почепе местное отделение ЛДПР организовало свыше десяти точек раздачи букетов, где вручили около трех тысяч цветов.
Всего в этот день в Брянской области поздравили пятьдесят тысяч женщин.
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