ЛДПР поздравила более пятидесяти тысяч брянских женщин с 8 Марта

Более полутысячи брянских активистов ЛДПР 8 марта вышли на улицы городов и поселков поздравить представительниц прекрасного пола с праздником весны,

«мимозное» настроение им подарили депутат Госдумы, руководитель Брянского регионального отделения ЛДПР Борис Пайкин и его первый заместитель, депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин.

Около четырех тысяч веточек мимозы вручили в честь праздника женщинам Фокинского района. Беспрецедентная по своим масштабам акция прошла в учебных заведениях, школах, детских садах и предприятиях переработки.

Подарки и хорошее настроение получили также около четырех тысяч жительниц Бежицы: весенние цветы вручали на остановках общественного транспорта, возле рынков, у стен Дворца культуры имени Дмитрия Медведева, в поселке Октябрьский и микрорайоне Отрадное.

Праздничная атмосфера охватила Володарский и Советский районы Брянска, где желтый атрибут весны – пышную мимозу - получили шесть тысяч дам.

В Клинцах координаторы городского и районного отделений ЛДПР Владимир Мефёд и Виктор Соломенник подарили представительницам прекрасной половины человечества более двух с половиной тысяч букетов.

В Почепе местное отделение ЛДПР организовало свыше десяти точек раздачи букетов, где вручили около трех тысяч цветов.

Всего в этот день в Брянской области поздравили пятьдесят тысяч женщин.













