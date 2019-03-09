В Московском микрорайоне Брянска у детской площадки обнаружен «тайник»

10 марта в соцсетях появилась информация о том, что в Московском микрорайоне областного центра около детской площадки под полом беседки найден «тайник».

Фото опубликовала местная жительница Светлана. Речь идет о свалке, которую создали горожане прямо под деревянной беседкой. Пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки из-под сигарет, бычки – вот какой «тайник» расположился прямо у каруселей и качелей, где проводят время дети.

«Вы видели, сколько бутылок под полом беседки в Московском микрорайоне возле детской площадки? Там залежи их!!! Ужас! Вот она - русская культура по-брянски», - поделилась пользователь Светлана.

«Растет поколение, сменяя друг друга и оставляя такое наследие, следующих делает подобными. Растут детки и видят вокруг себя вот такое. Самое страшное, что через 5-10 лет будут поступать так же», - прокомментировала Ольга Никитина

«Сами дворники их туда и кидают из урн. Сам видел. Носить тяжело», - высказал свое мнение Эдуард Казанский.