В Брянске одна из дорог превратилась в «болото»

Дорога на улице Металлистов 2 в областном центре с наступлением весны превратилась в настоящее болото, фотографию в сети опубликовали очевидцы.

«Весна. Металлистов 2. Копали - копали зимой, и вот результат. Интересно, ещё в Брянске есть такие места?» - спросил автор у других пользователей сети.

Такая ситуация, по словам горожанина Степана Батяшина, результат работы коммунальщиков, которые тщательно посыпали дороги зимой тоннами песка; как только снег растаял, так и образовалась грязь.

«Потому что выпало 0.5 см снега, то его обязательно нужно тонной песка засыпать. Причем засыпают не лед, а снег. Поэтому грязь теперь везде», - прокомментировал Степан.

Теперь на таком грунте, утверждает брянец Игорь Теплицкий, хорошо только картофель сажать.