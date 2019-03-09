Село Речица скоро утонет в мусоре

Селу Речица Жуковского района угрожает опасность экологической катастрофы – населенный пункт может скоро утонуть в мусоре.

Об этом сообщил в соцсетях местный житель, не назвав своей фамилии и имени. По его словам, из села в конце декабря 2018 года были вывезены контейнеры в связи со сменой организации по вывозу и утилизации ТБО.

«Новый региональный оператор разместил новые контейнеры в конце января 2019 года, в то время, когда люди находились на новогодних каникулах. Новые контейнеры в разы меньше по объему и количеству предыдущих, они постоянно переполнены, мусор разлетается по всему селу. Прошу Вас оказать содействие в организации мест для мусорных контейнеров, а также увеличить их количество», - написал автор.

По словам Людмилы Куликовой, баков не хватает не только в этом селе, такая ситуация сейчас в большинстве глубинок области.

«К нам в Пеклино вообще ещё ни разу не приезжали», - объяснила Людмила.