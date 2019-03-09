Село Речица скоро утонет в мусоре
Селу Речица Жуковского района угрожает опасность экологической катастрофы – населенный пункт может скоро утонуть в мусоре.
Об этом сообщил в соцсетях местный житель, не назвав своей фамилии и имени. По его словам, из села в конце декабря 2018 года были вывезены контейнеры в связи со сменой организации по вывозу и утилизации ТБО.
«Новый региональный оператор разместил новые контейнеры в конце января 2019 года, в то время, когда люди находились на новогодних каникулах. Новые контейнеры в разы меньше по объему и количеству предыдущих, они постоянно переполнены, мусор разлетается по всему селу. Прошу Вас оказать содействие в организации мест для мусорных контейнеров, а также увеличить их количество», - написал автор.
По словам Людмилы Куликовой, баков не хватает не только в этом селе, такая ситуация сейчас в большинстве глубинок области.
«К нам в Пеклино вообще ещё ни разу не приезжали», - объяснила Людмила.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как защитить детей от вредной рекламы?
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
ПАО «Ростелеком» сообщает о начале совместной деятельности с ПАО «Мегафон» по развитию мобильной связи пятого поколения (5G) на основе совместного предприятия ООО «Диджитал для бизнеса», которым участники партнерства будут владеть в равных долях. Возглавит компанию член совета директоров «Ростелекома» Вадим Семенов. Основными задачами СП являются создание единого инфраструктурного оператора и проведение работ по высвобождению радиочастотного спектра для внедрения сетей 5G в России.
В Брянском регионе Московской железной дороги на перегоне Синезёрки – Клюковники проходят плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети», в котором приняли участие 59 старшеклассников из общеобразовательных учреждений Брянской области. Организатором мероприятия выступили брянский филиал ПАО «МРСК Центра» в сотрудничестве с областными и городскими органами образования и ФГБОУ «Брянский государственный аграрный университет".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.