В домах трех микрорайонов Брянска понизят напор воды

1 марта в историко-художественном музее города Рославля открыта новая экспозиция, посвященная воинам-интернационалистам. Она создана по инициативе рославльских ветеранов боевых действий и при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». В церемонии открытия приняли участие депутаты регионального парламента Юрий Кашанский и Сергей Невский. этот зал особенно памятное место.

6 марта недалеко от Вязьмы случилась серьезная авария с двумя большегрузами, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk.

Проблемы оказания медпомощи и перспективы развития здравоохранения обсудили на расширенном заседании коллегии профильного департамента, в котором принял участие губернатор Алексей Островский. Главными темами стали доступность медицины, оказание высокотехнологичной помощи и реализация девяти новых региональных проектов.

7 марта в деревне Крапивна Рославльского района произошел пожар в жилом доме, пострадавших не было.

Смоленская полиция проводит расследование уголовного дела, которое возбудили в связи с кражей, совершенной из помещения бухгалтерии одной из фирм города.

Напор будет понижен с девяти утра 12 –го числа до десяти утра 13-го. Речь идет о трех микрорайонах: «Новостройке», «Сосновом бору», «Есенинском».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, такая мера связана с плановыми работами на водозаборе «Деповский».

С 12 по 13 марта в Володарском районе Брянска собираются понизить напор холодной воды.

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