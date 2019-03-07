В Бежицком районе распространяется зловонный аромат

Житель Брянска снял видео о том, как коммунальщики вывозят мусор и складируют его прямо за Банным переулком в Бежицком районе.

Запись показывает, что территория превратилась в настоящую свалку. По словам автора ролика, из-за горы бытовых отходов, которая растет стремительными темпами, в районе распространяется зловонный запах.

«Крик души! Каждое утро коммунальные службы вываливают мусор за переулком Банным в Бежицком районе. Уже дышать нечем. Угробили всю природу. И этим утром трудяги с ЖКХ на «Газончике» вывалили, как обычно, мусор», - поделился брянец Петр Петров.

Горожане посоветовали автору для решения ситуации обращаться в приемную губернатора, а также прокуратуру.

«А почему не написать и отправить видео в интернет-приёмную губернатора? Может, тогда появится шанс что-то изменить», - спросила Виктория Алхименкова.

«Я думаю, что более эффективно будет сразу в прокуратуру», - посоветовал Алексей Леоненко.

Фото - кадр видео.