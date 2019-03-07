В Советском районе ограничат движение транспорта

Движение и парковка транспорта будут ограничены в Советском районе Брянска 13 марта.

В пресс-службе Брянской городской администрации объяснили, речь идет о территории, которая прилегает к домам №37 и 39 на проспекте Ленина, а также к домам №5 и 7 на площади Карла Маркса. Также под ограничение попал участок по нечетной стороны улицы Горького – от парка имени А.К. Толстого до улицы Октябрьской.

Время ограничения с семи утра до шести вечера.