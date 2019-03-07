В Клинцах вместе с наступлением весны пришла беда

Житель Клинцов на своем канале в Youtube опубликовал впечатляющее четырехминутное видео, на котором зафиксирована ситуация на улице Заводской в связи с приходом весны.

Ролик появился 7 марта 2019 года. Запись показывает одну из основных проблем города – бездорожье.

«Заводская, опять пришла беда. Клинцы, Брянская область», - так прокомментировал автор ролик.

Такая картина – обычное явление весной, осенью, зимой во время оттепели и летом в непогоду. По словам мужчины, по поводу ситуации огромное количество раз обращался в профильные службы и администрацию, начиная с 2013 года, но воз и ныне там.





«На все обращения в администрацию города приходят отписки. Чиновники заняты только свои благополучием. Это продолжается много лет», - добавил автор.

Фото - кадры видео.