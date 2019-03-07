В Брянской области обещают усиление ветра и метель

12 марта в Брянской области прогнозируется сильный ветер, метель и гололед.

Как сообщили в Брянском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник на территории региона будет облачно с прояснениями.

«Ночью и днем местами небольшой (до 1 мм) снег, ночью местами метель, на дорогах гололедица. Ветер западный ночью 7-12 м/с, местами 12-17м/с, днем 8-13 м/с», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Температура воздуха ночью -7ºC… -2ºC, днём -1ºC…+4ºC.