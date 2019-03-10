В Володарском районе над детской площадкой нависла угроза

Во дворе дома №33 на улице Димитрова в Володарском районе может произойти неприятность – в любой момент растущие там аварийные деревья могут упасть прямо на детскую площадку.

Об этом сообщил местный житель Юрий Сварогов. Чтобы не быть голословным, он опубликовал в соцсети соответствующее видео.

«Володарка. Улица Димитрова 33. Детская площадка», - поделился Юрий и добавил, что куда только не обращался с проблемой, однако самое большое ветхое дерево до сих пор стоит, никто его не кронировал.

«Юрий, вы молодец. Добивайтесь, конечно, пока дети не пострадали. Хотя, покосившуюся песочницу, полуразбитую беседку и одинокую горку, обнесенные поломанным заборчиком, тоже трудно назвать «детской площадкой». Безобразие», - прокомментировала Елена Рабыкина.

«Я жил в этом дворе, и там была рядом такая же ветка, собрались двором и спилили. Что вам мешает? Ты пилишь не дерево, а ветку, не думаю, что тебя кто-то со двора побежит сдавать, чтоб оштрафовали», - написал Артем Макаров.

«Увы, оштрафуют. Моя подруга два года добивалась, чтобы разрешение дали на спил берёзы возле частного дома. Реально угроза дому и проводам электропередачи. Сделали бы сами - штраф до 40 тыс. Так сказали в администрации», - пояснила Елена Макаренкова.

Фото - кадр видео.