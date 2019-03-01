Брянцы в соцсетях обсудили минималистический пейзаж

Жителей Брянска не понять: одним деревья, расположенные во дворах, мешают; другим – напротив - идея кронирования не по душе, ведь после этого, утверждают некоторые горожане, остаются одни «обрубки», и летом негде спрятаться от зноя и палящего солнца.

Речь идет о дворе на улице Фокина. На опубликованной фотографии запечатлен весьма минималистический пейзаж – а все потому что на улице осталось всего несколько «лысых» стволов. Здесь недавно коммунальщики провели обрезку сухостоя и аварийных веток.

«Спасибо, очень приятно», - поделился недовольный брянец Максим Лексунин.

«В безжизненных деревянных обрубках, красота, эстетика не слышали», - прокомментировал с иронией Александр Независимый.

По словам жительницы областного центра Натальи, подобные мероприятия просто необходимы, поскольку только таким образом можно избежать падения деревьев на автомобили, несчастных случаев, а то, что мало тени, не очень красивый вид - это уже десятое дело.

«Летом зазеленеют», - заметила с уверенностью пользователь Natali She.