В Брянске в объектив попала странная женщина

12 марта в соцсетях появилась запись, на которой запечатлена странная дама, идущая вдоль высотки в поисках какой-то вещи под подоконниками.

Если внимательно посмотреть ролик, можно заметить, как женщина переходит от одного окна к другому, тщательно ощупывая основания окон руками.

«Нормально, что девушка под подоконниками лазает, весь дом прошла. Хоть сигнализацию ставь», - поделился автор видео.

Подписчики одного из пабликов активно обсудили ситуацию в сети. По словам большинства брянцев, женщина, по всей видимости, наркозависимая, а ее действия связаны с поиском «закладки».

Один из пользователей сообщил, что подобные «дамы» уже сломали ему подоконник.

«Закладку ищет», - прокомментировал Дима Тверь.

«Весна пришла, обострения начались», - добавила Светлана Широкова.

Фото - кадр видео.