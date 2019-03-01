В Фокинском районе на площадке в «Машу вселился демон»

11 марта в Фокинском районе орудовали хулиганы, в итоге они испортили фигуры скульптурной композиции «Маша и Медведь».

На фото видно, что лицо персонажа известного мультфильма Маши испачкали черной краской, Медведь пострадал меньше, у него измазана только лапа.

«В Фокинском районе Брянска нехорошие люди сотворили со скульптурной композицией «Маша и Медведь» вот такое», - сообщил автор снимка.

«Кажется, в Машу вселился демон», - прокомментировала Наталия Крейн.

По словам горожан, это аэрозольная краска, которая должна смыться.

«Мы с дочерью тщательно изучили, даже пытались отмыть. Ребёнок очень расстроился, что Маша так «заболела», - написала Катерина Шведова.

«Тот, кто это делает, возможно, и рассчитывает на публикацию своих деяний. Меньше на них обращайте внимания. Ну не наделила их мать мозгами. Не воспитал в свое время отец. Обсуждать их мы не в праве, ибо не суди и сам судим не будешь. Пусть земля их носит так, как они заслуживают», - прокомментировал Ramon.