В Фокинском районе на площадке в «Машу вселился демон»
11 марта в Фокинском районе орудовали хулиганы, в итоге они испортили фигуры скульптурной композиции «Маша и Медведь».
На фото видно, что лицо персонажа известного мультфильма Маши испачкали черной краской, Медведь пострадал меньше, у него измазана только лапа.
«В Фокинском районе Брянска нехорошие люди сотворили со скульптурной композицией «Маша и Медведь» вот такое», - сообщил автор снимка.
«Кажется, в Машу вселился демон», - прокомментировала Наталия Крейн.
По словам горожан, это аэрозольная краска, которая должна смыться.
«Мы с дочерью тщательно изучили, даже пытались отмыть. Ребёнок очень расстроился, что Маша так «заболела», - написала Катерина Шведова.
«Тот, кто это делает, возможно, и рассчитывает на публикацию своих деяний. Меньше на них обращайте внимания. Ну не наделила их мать мозгами. Не воспитал в свое время отец. Обсуждать их мы не в праве, ибо не суди и сам судим не будешь. Пусть земля их носит так, как они заслуживают», - прокомментировал Ramon.
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