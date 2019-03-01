В Брянске на кладбище произошел обвал

В областном центре на одном из кладбищ огромное аварийное дерево упало прямо на могилы усопших, об этом сообщила жительница Брянска в соцсетях.

Надежда Матюхина-Спиридонова рассказала, была на кладбище 8 марта. Когда подошла к могилам родственников, едва не упала в обморок, увидев большое дерево, разгромившее ограду, стол и вазу.

«Еще в августе 2018-го просила слезно убрать аварийное дерево, так и не убрали, вот теперь такая картина! Причем это уже не первый случай за три года! Вчера ходила в администрацию погоста, на что получила ответ: дерево уберем, а все остальное (ограда, лавка, стол, ваза) вы восстанавливайте сами! Обидно прямо до слез!», - поделилась Надежда и добавила, что опубликовала пост и фотографии, чтобы брянцы узнали могилки своих родных и тоже приобщились к решению этого вопроса.

«Просьба сходить в администрацию кладбища и зафиксировать этот неприятный факт! В противном случае, это безобразие будет там лежать», - добавила жительница Брянска.

«То место, где каждый из нас может оказаться. Вопрос только времени. Почему все так относятся к этому месту», - прокомментировал Константин Спиридонов.

«Вообще, по мне, не должны расти деревья на кладбище между захоронениями», - добавила Юлия Олейник.

«Администрация обязана следить за деревьями на своей территории. Напишите им досудебную претензию. В противном случае - обращайтесь в суд. Они обязаны за свой счет возместить весь ущерб. Для большей уверенности можете в прокуратуру написать и администрацию района, где находится кладбище. Больше шума - больше вариантов, что кладбищенские «нехочухи» будут выполнять свою работу», - порекомендовал Дмитрий Дьяков.