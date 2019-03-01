В Климовской автошколе учеников подстерегает опасность

Руководитель автошколы, расположенной в поселке Климово, получил нагоняй от районного прокурора, причина – нарушение закона о безопасности дорожного движения.

Проведя проверку, прокуратура выяснила, что в школе на учебные маршруты выпускаются транспортные средства с техническими неисправностями. Так, в машинах не работает звуковой сигнал, нет ремней безопасности, аптечки, огнетушителя, а также знака аварийной стоянки.

Прокурор потребовал устранить нарушения и внес представление руководителю автошколы.

На виновных лиц завели дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.5, ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ.