В Дятькове сайты продавали дипломы и права

В Дятькове по решению суда заблокировали пять интернет-сайтов, на которых незаконно продавали документы.

Проверку сети провела местная прокуратура. Как оказалось, на двух ресурсах продавали дипломы о среднем специальном и высшем образовании, еще на трех -осуществлялась продажа водительских удостоверений.

Вход на страницы был свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием мог любой пользователь. Информация распространялась бесплатно, ограничение на передачу, копирование и распространение отсутствовали.

«Прокурор города направил в суд пять заявлений о признании сведений запрещенными к распространению на территории РФ путем ее внесения в единую автоматизированную информационную систему, содержащую информацию, распространение которой в России запрещено», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд требования прокурора удовлетворил.