Из Турции в Москву через Брянск везли сомнительный товар

Специалисты брянского Россельхознадзора в течение минувшей недели в пункте пропуска «Новые Юрковичи» и ООО «Погра-Логистика» остановили транспорт, на котором из Турции в столицу России везли овощи подозрительного качества.

Всего было задержано две партии томатов весом 39,5 тонны и партию перца массой 16,3 тонны.

Проведя проверку груза, специалисты отправили его на экспертизу в «Брянскую межобластную ветеринарную лабораторию», где выяснилось, что овощи заражены вредителем. В помидорах была обнаружена томатная моль, а в перце - цветочный калифорнийский трипс.

Продукцию вернули отправителю.