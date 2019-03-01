В Трубчевске чиновник нарушил закон
Прокурор завел административное дело на чиновника Городецкого сельского поселения, причина – нарушение закона в сфере закупок товаров.
Как оказалось, сотрудник сельской администрации не вовремя разместил в единой информационной системе отчет об объемах закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Региональный УФАС оштрафовал чиновника на 15 тыс рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Как защитить детей от вредной рекламы?
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В Брянске будущие автомобилисты попробовали себя в роли машиниста поезда – на специальном тренажере-симуляторе, имитирующем реальные условия движения локомотива, они попытались предотвратить столкновение с застрявшей на путях машиной.
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