В Комаричах завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В ближайшее время в Комаричах откроют физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), об этом сообщили 12 марта во время рабочей встречи губернатора региона Александра Богомаза с руководством района.

В данный момент строительство объекта завершается. Его создали по программе «Развитие физической культуры и спорта Брянской области», на возведение выделили 77,3 млн рублей. На следующей неделе планируется закупка оборудования.

Напомним, в Жуковском районе доведут до ума физкультурно-оздоровительный комплекс.