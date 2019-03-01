Чиновники трех районов Брянщины получили нагоняй от прокурора

Брянская природоохранная прокуратура внесла представления главам администраций Трубчевского, Брасовского и Новозыбковского районов, причина – нарушение закона в сфере обращения с отходами.

По закону, с 1 января 2019 года создание площадок для накопления мусора и ведение соответствующего реестра - обязанность органов местного самоуправления.

Проведя проверку на территории вышеупомянутых районов, прокурор выяснил, что на местах с этой задачей не справились. К примеру, администрации Трубчевского и Новозыбковского районов не разработали схему размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов, а также не ведут соответствующий реестр.

В Брасовском районе на территории Локотского городского поселения подобный реестр не соответствует требованиям, в нем нет информации об используемом покрытии, площади мест накопления ТКО, собственниках и источниках образования отходов.