В Комаричах центральная дорога превратилась в «месиво»
С наступлением весны одна из главных дорог поселка Комаричи вызвала возмущение у местных жителей – по ней не то, что проехать, пройти невозможно – все стало похожим на «месиво».
«Дорога, улица Колхозная, Комаричи», – поделился в соцсетях фотографиями бездорожья Виктор Азаров.
Брянцы посмотрели снимки и не удивились, поскольку такая ситуация, по их словам, сейчас везде, не только в глубинках, но и в областном центре.
«Какое название, такая и дорога! Назвали бы Центральной, может, лучше бы было», - прокомментировала Оксана Алёнина.
«И что? Весна, везде так, каждый год», – добавил Павел Карачевский.
По словам Наталии Коноваловой-Бухтиной, не менее проблемная проезжая часть в Комаричах на улице Лесной.
«На улице Лесной (проще район РТС) не лучше. Так называемый двор с детской площадкой. Убедительная просьба властей вспомнить про нас!» - пожаловалась Наталия.
«Примерно то же самое со всех сторон творится на остановке Молодежной, между домами на Медведева 56 и Металлистов 2. Чтобы там проехать, и танка мало!» - сообщила Света Зуйкова.
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