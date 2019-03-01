В Комаричах центральная дорога превратилась в «месиво»

С наступлением весны одна из главных дорог поселка Комаричи вызвала возмущение у местных жителей – по ней не то, что проехать, пройти невозможно – все стало похожим на «месиво».

«Дорога, улица Колхозная, Комаричи», – поделился в соцсетях фотографиями бездорожья Виктор Азаров.

Брянцы посмотрели снимки и не удивились, поскольку такая ситуация, по их словам, сейчас везде, не только в глубинках, но и в областном центре.

«Какое название, такая и дорога! Назвали бы Центральной, может, лучше бы было», - прокомментировала Оксана Алёнина.

«И что? Весна, везде так, каждый год», – добавил Павел Карачевский.

По словам Наталии Коноваловой-Бухтиной, не менее проблемная проезжая часть в Комаричах на улице Лесной.

«На улице Лесной (проще район РТС) не лучше. Так называемый двор с детской площадкой. Убедительная просьба властей вспомнить про нас!» - пожаловалась Наталия.

«Примерно то же самое со всех сторон творится на остановке Молодежной, между домами на Медведева 56 и Металлистов 2. Чтобы там проехать, и танка мало!» - сообщила Света Зуйкова.