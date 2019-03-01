В брянском общежитии на полу растут грибы
В брянском общежитии на переулке Северном 51 творится полный беспорядок: крыша протекает, проводка замыкает, а на полу растут настоящие грибы.
Об этом сообщила местная жительница Алина Васильева и для подтверждения опубликовала в соцсети фотографии, на которых видно, в какой ужасном состоянии находится помещение.
«Вот так живут люди в общежитии по пер. Северный 51, крыша течёт, грибы растут, проводка вся мокрая, замыкает чаще, чем готовится чай в комнатах! Тазы по всем коридорам и комнатам! Зато за коммунальные услуги оплачивает каждый житель 3800 за комнатушку!» – поделилась Алина Васильева.
По словам брянца Дмитрия, люди живут так, как хотят, если бы не нравилось, переехали и снимали бы квартиру.
«Я на 99% уверен, что жильцы этого барака тратят на алкоголь соизмеримо тратам на съём квартиры», - прокомментировал Дмитрий.
«Проще снять в нормальном состоянии комнату в том же общежитии, ценник сейчас от 4 до 5 000, и жить уютно, а не в хлеву таком. Тем более, как пишут, ежемесячная оплата с комнаты 3800. Что рук нет срезать все грибочки? Взять тряпки и навести порядок. И мужики далеко не безрукие, где-то что-то подлатали бы. Видно, нравится так жить, вот и живут», - добавила Екатерина Белянская.
Некоторые пользователи посоветовали автору поста обратиться во все инстанции с жалобами.
«Администрация, прокуратура, управляющая компания, СЭС, МЭС, трудовая инспекция», – порекомендовала Евгения.
«Жил там в соседней общаге, всё делал сам, правда, с потолка ничего не лилось, но водопровод на полипропилен сам за свой счёт менял, душ плиткой отделывал, потому как ребёнок родился, сам ставил бойлер», - сообщил бывший житель этого дома Александр Злотников.
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