Брянский студент разместил в соцсети фотографии сомнительной тематики

Фокинский райсуд Брянска приговорил 19-летнего местного жителя, студента, к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год за публичные призывы к экстремизму в соцсетях.

Прокуратура Брянской области поддержала обвинение по уголовному делу.

Сама история случилась 10 февраля 2018 года. Именно тогда студент опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» для всеобщего просмотра графический материал, который побуждает к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделяемой по национальному и религиозному признаку.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

На заседании подсудимый вину признал полностью, с предъявленным обвинением согласился, в содеянном раскаялся.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.