В Брянске недалеко от озера Орлик может случиться экологическая катастрофа

В соцсетях появились фотографии очередной несанкционированной свалки недалеко от озера Орлик, масштабы мусорки удивляют.

«По дороге на первый Орлик. Жесть», - поделился анонимный автор фото.

Брянцы, увидев снимки свалки, пришли в ужас и оставили негативные комментарии.

«20 лет прошло, и ничего не изменилось», - прокомментировал Михаил Синицын, имея в виду тот факт, что мусорка на этом месте находится уже много лет, однако с каждым годом ее размеры увеличиваются.

«Там всегда свалка была», - добавил Сергей Архипов.

«И дамба между первым и вторым - тоже полный беспорядок», - сообщил Владимир Большаев.