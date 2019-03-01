В Володарском районе наказали хозяйку торговой точки

Предпринимателя, владелицу точки табачной продукции, привлекли к административной ответственности, причина – нарушение закона об ограничении продажи сигарет вблизи образовательных учреждений.

Во время проверки прокурор выяснил, что торговля табачной продукции на улице Пушкина 25 осуществляется на расстоянии менее 100 метров от школы №33.

Хозяйку точки оштрафовали на пять тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ «Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».