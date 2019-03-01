В лесах Брянской области установят 33 камеры видеонаблюдения
В Брянской области из бюджета выделили 8 млн рублей на закупку камер видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой.
Всего приобретут 33 камеры. Все они будут с удаленным доступом через сеть Интернет и объединены в единую информационную сеть мониторинга «Лесоохранитель».
«Всего с учетом данной закупки группировка камер на территории области будет насчитывать 45 единиц, что позволит полностью обеспечить мониторинг лесопожарной обстановки на всей территории земель лесного фонда на территории Брянской области», - сообщили в пресс-службе регионального Правительства.
Это еще не все новости для лесничеств. Так, 3 млн рублей в области выделили на покупку форменного обмундирования работникам лесного хозяйства, всего приобретут 375 комплектов.
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