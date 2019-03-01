Брянец скрыл от государства свои доходы

Следователи Брянской области завели уголовное дело на предпринимателя из Новозыбкова, который подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Согласно расследованию, с января 2016 года по апрель 2018 –го мужчина вносил в декларации ложную информацию, в итоге скрыл от государства более 1 млн рублей.

Сотрудники СУ СК примут исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе.

«Избежать уголовной ответственности смогут лица, впервые совершившие такое преступление, в случае полной уплаты суммы недоимки и соответствующих пеней, а также суммы штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом», - объяснили в пресс-службе регионального следкома.