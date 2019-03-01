В Брянске на остановке появились «волны»

С приходом весны в Брянске все больше появляется проблем: в домах протекают крыши, дороги превращаются в болота, а остановки покрываются «волнами».

Так, просевшая плитка на остановке «Брянск-2» вызвала бурное обсуждение в одной из соцсетей, горожане оставили под опубликованными фотографиями свои комментарии.

«Остановка Брянск- 2», - поделился автор снимка Dmitry Vladimirovich.

«Ну да, в зиму укладывали вот и получили результат», - написал Алексей Сапегин.

«Да хоть в зиму, хоть в лето. Укладывание плитки на песок - это заведомая утопия», – заметил Алексей Леоненко.

По словам брянца Дмитрий Шульгина, проседание плитки произошло не потому что ее плохо укладывали, а поскольку на остановке постоянно паркуют автомобили.

«Технология укладки плитки для тротуара и проезжей части несколько отличается, так что за что боролись, как говорится», - объяснил Дмитрий.