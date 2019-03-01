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В Брянске замечен «бог» парковки

Опубликовано Сегодня, 14:38

13 марта один из очевидцев зафиксировал на камеру телефона очередной случай нарушения правил дорожного движения в районе гостиницы «Весна» города Брянск.

Речь идет о неправильной парковке. На фото видно, что владелец оставил свой автомобиль прямо на тротуаре.

«Фото хамской парковки Тойоты на площади Ленина в Брянске», - поделился анонимый автор.

Брянец Дмитрий Федин говорит, что «автохамы» действительно надоели, поскольку они паркуются как хотят и где хотят: на бульварах, на детских площадках, впритык к дверям подъездов, в зеленых зонах парков – все потому, чтобы не сделать лишних шагов до места назначения.

«И всем срочно, всем на 5 минуток. И ещё огрызаются, считают, что имеют право так себя вести. Поставь машину на дороге и так, чтобы она не мешала другим! Нет. Это не подобает важной особе хоть на дорогом, хоть на дешевом авто. Невоспитанные, наглые люди», - выразил крик души пользователь Дмитрий.

Напомним, в Брянске у авторынка очевидцы заметили «мастера» парковки.

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