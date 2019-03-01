В Клинцах накажут хозяина пивного бара

Комиссия брянского УФАС признала рекламу пивного бара в Клинцах ненадлежащей и выдала предписания устранить нарушения, также решается вопрос о привлечении хозяина заведения к административной ответственности.

Во время проверки, которую проводила Клинцовская гордаминистрация, выяснилось, что на рекламной конструкции фасада торгового помещения имелась информация - перечисление марок пивного ассортимента.

Такая реклама словами «свежее, разливное пиво», по мнению специалистов, так и притягивала внимание прохожих, в том числе подростков.

«Информация обладала оценочным, ассоциативным эффектом, способным воздействовать на сознание потребителя и подтолкнуть его к приобретению алкогольного напитка в указанном месте», - сообщили в управлении ФАС области.

Во время рассмотрения дела рекламодатель вину не признал и утверждал, что информация является рекламой безалкогольной продукции. В комиссии антимонопольного органа такие доводы опровергли, поскольку представленные марки пива - спиртная продукция, об этом свидетельствуют соответствующие сертификаты.

«Любое упоминание марки алкоголя (пива и пивных напитков) на наружной рекламе запрещено. Исключение составляет только реклама безалкогольного пива, которое не относится к алкогольной продукции, однако из рекламы должно быть четко понятно, что указанная продукция является безалкогольной», - объяснили специалисты профильного управления.