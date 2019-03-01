В Клинцах накажут хозяина пивного бара
Комиссия брянского УФАС признала рекламу пивного бара в Клинцах ненадлежащей и выдала предписания устранить нарушения, также решается вопрос о привлечении хозяина заведения к административной ответственности.
Во время проверки, которую проводила Клинцовская гордаминистрация, выяснилось, что на рекламной конструкции фасада торгового помещения имелась информация - перечисление марок пивного ассортимента.
Такая реклама словами «свежее, разливное пиво», по мнению специалистов, так и притягивала внимание прохожих, в том числе подростков.
«Информация обладала оценочным, ассоциативным эффектом, способным воздействовать на сознание потребителя и подтолкнуть его к приобретению алкогольного напитка в указанном месте», - сообщили в управлении ФАС области.
Во время рассмотрения дела рекламодатель вину не признал и утверждал, что информация является рекламой безалкогольной продукции. В комиссии антимонопольного органа такие доводы опровергли, поскольку представленные марки пива - спиртная продукция, об этом свидетельствуют соответствующие сертификаты.
«Любое упоминание марки алкоголя (пива и пивных напитков) на наружной рекламе запрещено. Исключение составляет только реклама безалкогольного пива, которое не относится к алкогольной продукции, однако из рекламы должно быть четко понятно, что указанная продукция является безалкогольной», - объяснили специалисты профильного управления.
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