В Брянске написали сказку про местного блогера
В брянской группе социальной сети Facebook опубликовали ироничную сказку-пародию о блогере-чернушнике.
В группе «Что в Брянске происходит», объединяющей пользователей сети Facebook живущих в Брянской области, опубликовали сказку про Колобка, которого слепили вовсе не из муки, как в первоисточнике, а из куриного помета. В результате получился смердящий шар, который оставлял за собой зловонный след, замазывал всех, кто с ним пытался общаться и мог изгадить любое дело.
Из персонажей классического варианта сказки не запачкаться о Колобка удалось лишь двоим: «Медведь растерялся сначала. Потом хотел было растоптать Колобка, да вовремя спохватился ‒ не стал мараться… Следующей жертвой Колобка должна была стать лиса. Но она баба хитрая ‒ Колобка во всех соцсетях забанила, а при встрече нос платочном прикрывала, чтоб даже не вдыхать зловония».
При этом, в фейсбучной версии сказки, Колобок представляется «независимым блогером», который берет деньги за «чернуху». «Колобок, Колобок, я слышал, что ты любое дело изгадить можешь», ‒ обращается к герою волк. «А то, ‒ гордо отвечает Колобок, ‒ это мой бизнес, моя суть, моя жизнь. Чуешь, как воняет? Это имидж у меня такой». Волк тут же предлагает «дерьмовому Колобку» подзаработать: «Ну тогда пройдись-ка по медведю, а то он совсем жизни не дает. Вот тебе, дружочек, денюшек за это».
Пародия на сказку и на стремящихся сделать имя на «чернухе» брянских блогеров заставила пользователей задуматься о прообразе дурно пахнущего персонажа. «Думаю, у каждого свой коболочище на примете имеется», ‒ ответил пользователь, опубликовавший сказку.
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