Экс-президента адвокатской палаты Брянской области могут приговорить к колонии
Советский райсуд рассмотрел уголовное дело теперь уже бывшего президента адвокатской палаты региона, который обвиняется в получении взятки.
Сторону обвинения в суде представлял прокурор отдела прокуратуры Брянской области Александр Заблоцкий.
Государственный обвинитель просил суд назначить ему по совокупности преступлений наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в два миллиона рублей. Также было предложено лишить его права в течение трех лет заниматься адвокатской деятельностью и занимать подобные должности.
Как известно, 28 июня 2018 года подсудимый, будучи президентом адвокатской палаты, являясь также председателем квалификационной комиссии, получил незаконное вознаграждение 50 тыс рублей за оказание содействия в присвоении статуса адвоката и заблаговременное получение экзаменационного билета для сдачи квалификационного экзамена.
Свою помощь другому соискателю статуса адвоката он оценил в 100 тыс рублей, однако получить деньги не успел, поскольку его задержали за совершение первого преступления.
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