В Брянской области днем ожидается мокрый снег
14 марта в Брянской области синоптики обещают переменную облачность.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ночью и днем прогнозируется местами небольшой мокрый снег. На дорогах будет гололедица.
«Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с», - сообщили в пресс-службе МЧС.
Температура воздуха ночью -7ºC… -2ºC, днём 0ºC…+5ºC.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Как защитить детей от вредной рекламы?
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
Цифровой сегмент вырос до 57% от выручки в 4 квартале 2018 г. ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2018 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО[1],[2].
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