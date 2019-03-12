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В Брянской области днем ожидается мокрый снег

Опубликовано Сегодня, 06:00

14 марта в Брянской области синоптики обещают переменную облачность.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ночью и днем прогнозируется местами небольшой мокрый снег. На дорогах будет гололедица.

«Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с», - сообщили  в пресс-службе МЧС.

Температура воздуха ночью -7ºC… -2ºC, днём 0ºC…+5ºC.

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