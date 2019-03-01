В Фокинском районе «Маше» хотели оторвать голову

Коммунальщики отмыли от краски скульптуры композиции

«Маша и Медведь», которые недавно были изуродованы вандалами.

После того как фигуры привели в порядок, выяснилось, что «Маше» неизвестные хулиганы хотели оторвать голову, об этом свидетельствует трещина на шее.

«Это место общения малышей, дети рады посмотреть на почти живую Машу. Жаль, что у нас этим подросткам не привита культура. Они-то поймут это, когда родят своих детей», - прокомментировала ситуацию в одной из соцсетей Алла Мельник.

«Ужас! Ну как можно так себя вести? Город с такими жителями лучше не станет! Где наше воспитание?» - добавила пользователь Олеся.

Напомним, на днях вандалы испортили скульптуры, измазав черной аэрозольной краской.