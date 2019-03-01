Брянец купил обед в столовой Госдумы за 379 рублей

Брянский политик и бизнесмен Евгений Саттаров пообедал в столовой Государственной Думы, соответствующий чек он опубликовал на своей странице в соцсети и поведал, что едят парламентарии.

На опубликованном фото видно, что на блюде находится плов с грибами, куриный крокет с беконом, рыбная котлета и рядом еще на одной тарелочке – салат. За весь обед брянец отдал 379 рублей.

«Кто там говорил, что в Госдуме дёшево?» - спросил брянский предприниматель.

Ниже, под постом, появился комментарий Дмитрия Фетисова: «Цена стандартного бизнес-ланча, но качество среднее. Проще где-нибудь в окрестностях ГД поесть».