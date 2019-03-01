В Брянск на стадионе «Партизан» выросли «горы»

В областном центре на стадионе «Партизан» появились огромные «горы», в связи с этим администрация спортобъекта поставила на беговых дорожках предупредительные таблички.

На табличках имеется надпись: «Ходьба только по беговым дорожкам, по футбольному полю запрещена.

Эти «горы» не что иное, как сугробы снега вместе с грязью. «Уважаемая администрация, так я бы с радостью. Вопрос: как? Стадион «Партизан», - поделилась очевидец Мария Ширяева.

Брянцы высказали свое возмущению по этому поводу в соцсетях.

«Это намек, чтоб почистили сами. Ну или теперь полоса с препятствиями, тут два варианта», - прокомментировал Дмитрий Пономарёв.

«Так каждый год, это резиновая крошка с газона! Снег растает, её соберут и обратно на поле», – добавил Константин Москалев.

«Что ждать от Бога, лопату взяли и расчистили», - посоветовала Наталья Ладанина.