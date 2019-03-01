В Брянске «мастер» парковки получил по заслугам
Сотрудники брянского ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя автомобиля Nissan, который нарушил правила дорожного движения.
Инцидент случился 13 марта 2019 года около дома №5 на улице Никитина. Автомобилист оставил свой транспорт прямо на тротуаре.
Водителя оштрафовали по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ на 1000 рублей.
Напомним, 13 марта у гостиницы «Весна» был замечен «бог» парковки.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Как защитить детей от вредной рекламы?
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
Цифровой сегмент вырос до 57% от выручки в 4 квартале 2018 г. ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2018 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО[1],[2].
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Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
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