В Бежице около Десны появились опасные «ловушки»

В Бежицком районе Брянска в посадке около реки Десна есть опасная канализационная труба с огромными дырами и открытым колодцем трехметровой глубины, в любой момент туда могут провалиться как дети, так и взрослые.

По словам очевидца Михаила Шпакова, как только снег растаял, эти «ловушки» стали хорошо видны.

«Насчитал там четыре огромные дыры в самой трубе, плюс один открытый колодец трёхметровой глубины. В самой трубе сильное течение, а её диаметр примерно метр. Некоторые дыры прикрыли досками, а ширину одной я специально по традиции замерил своей ногой 47-го размера. Дыра оказалась шире!» - поделился Михаил и добавил, что там также есть часть трубы, разрушенной корнями упавшего дерева.

Брянец предупредил всех, кто собирается идти на шашлыки к Десне, быть очень внимательными, следить за детьми и животными, чтобы не случилось беды.