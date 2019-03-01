В Бежице около Десны появились опасные «ловушки»
В Бежицком районе Брянска в посадке около реки Десна есть опасная канализационная труба с огромными дырами и открытым колодцем трехметровой глубины, в любой момент туда могут провалиться как дети, так и взрослые.
По словам очевидца Михаила Шпакова, как только снег растаял, эти «ловушки» стали хорошо видны.
«Насчитал там четыре огромные дыры в самой трубе, плюс один открытый колодец трёхметровой глубины. В самой трубе сильное течение, а её диаметр примерно метр. Некоторые дыры прикрыли досками, а ширину одной я специально по традиции замерил своей ногой 47-го размера. Дыра оказалась шире!» - поделился Михаил и добавил, что там также есть часть трубы, разрушенной корнями упавшего дерева.
Брянец предупредил всех, кто собирается идти на шашлыки к Десне, быть очень внимательными, следить за детьми и животными, чтобы не случилось беды.
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