В Фокинском районе к 1 июня откроют новый детсад

Новый детский сад в Фокинском районе, который откроют к 1 июня 2019 года, сможет принять 135 детей.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из этого количества воспитанников 80 пойдут в ясельные группы.

Как известно, объект на улице Новозыбковской начали строить в начале ноября 2018 года. Сегодня садик готов на 70%

Здесь завершаются бетонные работы. Установили окна первого этажа, смонтировали теплоузел, построили овощехранилище. До конца марта обещают сделать крышу и перейти к отделке помещений.

«Срок сдачи объекта — июль 2019 г., но подрядчик подтверждает готовность сдать детсад раньше — 1 июня, ко Дню защиты детей», - сообщили в пресс-службе городской администрации.