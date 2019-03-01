В Фокинском районе к 1 июня откроют новый детсад
Новый детский сад в Фокинском районе, который откроют к 1 июня 2019 года, сможет принять 135 детей.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из этого количества воспитанников 80 пойдут в ясельные группы.
Как известно, объект на улице Новозыбковской начали строить в начале ноября 2018 года. Сегодня садик готов на 70%
Здесь завершаются бетонные работы. Установили окна первого этажа, смонтировали теплоузел, построили овощехранилище. До конца марта обещают сделать крышу и перейти к отделке помещений.
«Срок сдачи объекта — июль 2019 г., но подрядчик подтверждает готовность сдать детсад раньше — 1 июня, ко Дню защиты детей», - сообщили в пресс-службе городской администрации.
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