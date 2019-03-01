В Брянске четырёхмесячному Ване ищут родителей

В областном центре четырехмесячный Ваня остался без попечения родителей.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мать оставила ребёнка в медицинском учреждении, не предъявив никаких документов. В связи с этим в свидетельстве о рождении у Ивана в графе «мать» и «отец» стоят прочерки.

Мальчик находится в медицинском учреждении под наблюдением медперсонала. Ребёнку требуется усиленный уход.

«По вопросам принятия Ивана на воспитание в семью обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 103, каб. 6, телефон 8 (4832) 64-23-86», - сообщает пресс-служба.